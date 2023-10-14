Метеорологи предупреждают жителей Владимирской области о мощной магнитной буре. По прогнозу...

Метеорологи предупреждают жителей Владимирской области о мощной магнитной буре.По прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, в ближайшее время Землю накроют несколько мощных магнитных бурь. Нужно быть к этому готовыми.Сегодня и завтра (14-15 октября) ожидается буря силой 4 балла, которая продлится несколько дней; 25-27 октября прогнозируется еще одна, до 5 баллов; а в конце месяца 29-30 октября — прогнозируют самую серьезную магнитную бурю месяца, которую оценивают в 6 баллов из 9 возможных.Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что приближается период пика 11-летнего цикла солнечной активности, который может негативно отразиться на здоровье людей:«Это печальная статистика: в период максимума солнечной активности возрастает и число смертей от инфарктов и инсультов. Это установлено абсолютно! Люди, которые как-то могут пострадать, они, как правило, об этом знают. Нужно быть более спокойными, нужно помнить, что это для них опасный период...»Будьте внимательны к своему самочувствию!Для эффективной защиты от магнитных бурь и сглаживания их последствий эксперты рекомендуют предпринимать некоторые меры подготовки:ограничение физической активности;регулярное принятие контрастного душа;уменьшение потребления фастфуда;сокращение потребления алкоголя.Эксперты метеорологического центра также предупреждают о возможных нарушениях в работе электронных устройств (при пике бурь), включая средства связи.Фото: pxfuel.com