Николай Басков и Сергей Лазарев стали участниками популярного шоу. В ходе программы один ведущий остроумно пошутил над другим.

Николай Басков и Сергей Лазарев стали участниками популярного шоу. В ходе программы один ведущий остроумно пошутил над другим.Николай Басков впопулярном музыкальном шоу "А, ну-ка, все вместе" пошутил по поводукостюма Сергея Лазарева, председателя жюри. На пиджаке певца был принт измикросхем.Спор между ведущими разгорелся после выступления одного изучастников, Занбека Кульбатырова. Лазарев раскритиковал пение артиста. В товремя как Николай Басков решил вступиться за конкурсанта, заострив внимание жюри натом, что Занбек является трубачем и, конечно, не заслуживает стольтребовательного отношения к своему пению.Сергей Лазарев продолжил полемику, ответив, что задача шоу –поиск талантливых вокалистов, а не трубачей. Также председатель жюри добавил,что конкурсант выступил хорошо, но мог бы постараться выступить и лучше.Николай Басков же решил пошутить над коллегой, сказав, что от такихбурных эмоций микросхемы на его пиджаке могут "закоротить". Шутку оценили по достоинству участники программы.Ранее Сергей Соседов рассказал о недавнем конфликте сСергеем Лазаревым. Певец и телеведущий не захотел видеть Соседова в числегостей шоу и попросил вывести его из зала.