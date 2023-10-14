Народные приметы на 15 октября. Почему в День Куприяна и Устиньи нельзя надевать яркие...

Народные приметы на 15 октября. Почему в День Куприяна и Устиньи нельзя надевать яркие украшения?15 октября православная церковь чествует память трех великомучеников, пострадавших за веру в Иисуса Христа.В Антиохии жила юная красавица Иустина, за которой ухаживал молодой человек по имени Аглаид. Он делал все, чтобы завоевать её, и даже обратился за помощью к Киприану, которого считали всесильным в любовной магии.Жрец приложил немало усилий, чтобы поспособствовать коварным планам Аглаида. Он пытался сам соблазнить ее, принимая при этом разные обличья. Стойкая Иустина дала отпор.Все, что произошло, произвело на Киприана такое впечатление, что он пошел в православный храм, покаялся там и принял обряд крещения.Иустина, тоже принявшая православие, стала игуменьей монастыря. Позже их обоих казнили вместе «за веру».В народном календаре обозначен праздник, который на Руси, в память о мучениках из Антиохии, назвали на славянский манер – «Днем Куприяна и Устиньи».Наши предки, верившие в народные приметы, были убеждены, что это время требует внутренних раздумий и тишины.Что рекомендуется делать 15 октября?Чтобы не стать жертвой темных сил, мужчины в это время молились Киприану (Куприяну), женщины – Иустине (Устинье). У святых просят защитить от черной магии, колдовства, приворотов и злых людей.Следует этот день провести дома, за пряжей или рукоделием. Верили, что тогда и жизнь после 15 октября будет «гладкой».Что ни в коем случае нельзя делать 15 октября?Нельзя пускать в дом чужих людей. Считалось, что вместе с ними могли проникнуть темные силы и натворить беды.Нельзя надевать яркую одежду, блестящие и броские украшения. Все это могло привлечь темные силы, которые норовили оставить о себе недобрую память.Нельзя выходить из дома с большой сумой денег. Считалось, что их можно лишиться, так и не потратив с умом.По народным поверьям, бес мог вселиться в человека через наговор, пущенный по ветру, или переданный предмет. Поэтому подарков (особенно от незнакомцев) не принимали.Народные приметы на 15 октября«Если небо было ясным, понимали - к заморозкам»;«Если в это время сильно опадали листья, знали: холода придут со дня на день»;«Если кот весь день сидел на солнышке, то верили, что скоро выпадет снег».Фото: pxfuel.com