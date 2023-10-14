Ночью пенсионер обворовал стройплощадку во Владимирской области.
О ночном старике-разбойнике из...
Ночью пенсионер обворовал стройплощадку во Владимирской области.
О ночном старике-разбойнике из Мурома. Пенсионеру не спалось и он отправился на променад.
Попутно зайдя на стройплощадку на улице Первомайской. Там сейчас продолжается благоустройство.
Камеры зафиксировали, как в половине четвёртого ночи, он решил "унести" металлические штыри.
Ущерб, на первый взгляд, небольшой. Но, как оказалось, старик-разбойник сорвал рабочий процесс и подрядчику пришлось вновь оплачивать работу геодезистов.
Личность воришки установили, в содеянном он раскаялся и уже вернул инвентарь рабочим, сообщает Муром24. А строители предупреждают других местных жителей: видеонаблюдение на площадке ведётся круглосуточно. И в других подобных случаях последует обращение в полицию.
(ВК Подслушано в Муроме)