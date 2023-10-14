Ночью пенсионер обворовал стройплощадку во Владимирской области. О ночном старике-разбойнике из...

Ночью пенсионер обворовал стройплощадку во Владимирской области.О ночном старике-разбойнике из Мурома. Пенсионеру не спалось и он отправился на променад.Попутно зайдя на стройплощадку на улице Первомайской. Там сейчас продолжается благоустройство.Камеры зафиксировали, как в половине четвёртого ночи, он решил "унести" металлические штыри.Ущерб, на первый взгляд, небольшой. Но, как оказалось, старик-разбойник сорвал рабочий процесс и подрядчику пришлось вновь оплачивать работу геодезистов.Личность воришки установили, в содеянном он раскаялся и уже вернул инвентарь рабочим, сообщает Муром24. А строители предупреждают других местных жителей: видеонаблюдение на площадке ведётся круглосуточно. И в других подобных случаях последует обращение в полицию.(ВК Подслушано в Муроме)