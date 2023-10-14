Бывшая участница группы Блестящие всегда следила за своей внешностью. Вчера Ольга Орлова порадовала публику, примерив восхитительный образ.

Бывшая участница группы "Блестящие" всегда следила за своей внешностью. Вчера Ольга Орлова порадовала публику, примерив восхитительный образ.В своем личном блоге Ольга Орлова опубликовала видео:артистка спускается по лестнице в своем доме, на ней – экстравагантное платьебежевого цвета, расшитое пайетками. Поклонники певицы пришли в восторг оттакого наряда, не скупились на комплименты и писали в комментариях о том, чтоОльга воплощает в себе красоту, женственность и уверенность в себе.Однако, некоторым подписчикам образ артистки пришелся не повкусу. Так, многие из них заявили, что платье подчеркнуло недостатки фигуры, вчастности живот, а также визуально уменьшило рост. Ольга Орлова же на подобныевысказывания предпочла никак не реагировать.К сожалению, успешной певице и ведущей неоднократноприходилось сталкиваться с недобрыми высказываниями относительно своей персоны.В особенности нападок в ее адрес стало больше во время ее второй беременности.Тогда некоторые посчитали, что Ольга Орлова прибегла к услугам суррогатной матери, вто время как ее округлившийся живот – ненастоящий.Исполнительница дажепредлагала сомневающимся поучаствовать в своеобразном пари, чтобы убедиться вобратном. Так, она была готова показать свой живот за определенную сумму денег,которую необходимо было пустить на благотворительность. Если бы обман вскрылся,то сумма была быть возвращена в двойном размере. Некоторые поначалусоглашались, но как только дело доходило до исполнения условий, участникипропадали.Через некоторое время, уже после родов, Ольга решиласьпродемонстрировать свой живот недоверчивой аудитории, но уже на безвозмезднойоснове. Тем не менее, и в этот раз нашлись критики, заподозрившие артистку виспользовании фотошопа. Ольга Орлова спокойно отнеслась к такого родаобвинениям, просто ответив, что каждый имеет право оставаться при своем мнении.Фанаты популярной ведущей всегда восхищались и продолжаютвосхищаться ее красотой и стильными образами, а также тем, как ей удаетсяследить за собой. Сама же Ольга Орлова никогда не упускала возможностиподелиться своими секретами по уходу. Певица признавалась, что начала делатьманикюр и педикюр, как только к ней пришла популярность, в возрасте 18 лет. Авот что касается, наращивания волос, то к таким мерам певица никогда неприбегала.Также Ольга признавалась, что в молодости следить за внешностьюи выглядеть безупречно, несмотря на сложный гастрольный график, было намноголегче. Поклонников сразу же насторожило подобное высказывание артистки, в связис чем они решили спросить Ольгу, действительно ли она ностальгирует по юности.Однако, певица успокоила публику, сказав о том, что нисколько не переживаетиз-за возраста и связанными с ним изменениями во внешности.