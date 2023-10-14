Популярный певец поделился тайнами личной жизни. Оказывается, первый брак SHAMAN имеет трагичную историю.

Популярный певец поделился тайнами личной жизни. Оказывается, первый брак SHAMAN имеет трагичную историю.Образ певца SHAMAN в глазах россиян вполне однозначный: молодой харизматичный вокалист, который всегда уверенно держится на сцене и покоряет сердца миллионов поклонников. Однако мало кто знает, что личность артиста гораздо глубже.Дело в том, что в биографии певца есть весьма трагичные страницы. В свое время брак SHAMAN пошел крахом. Вокалист был вынужден расстаться с учительницей пения Мариной Рощупкиной.В свежем интервью Ярослав рассказал, почему отношения с любимой женщиной не задались. По его словам, это случилось на фоне его переезда в Москву.Супруга не хотела покидать родной Новомосковск. "Она просто не смогла найти себя в этом большом городе. Ей было около 30 лет. Я понимаю, что достаточно сложно начинать все с нуля, когда здесь все налажено – она была завотделением народного пения в музыкальной школе", — цитирует артиста пресса.О том, что у его избранницы появился другой мужчина, SHAMAN узнал совершенно случайно, когда "соперник" лежал в больнице. Марина Рощупкина начала встречаться с музыкантом Олегом Паламарчуком, который был частым гостем в доме Ярослава Дронова.Мать певца SHAMAN вспомнила, что артист очень переживал из-за развода с женой и разлуки с дочерью. Состояние Ярослава настолько встревожило женщину, что она попросила студентов Гнесинки присмотреть за ее наследником.