Нумеролог объяснил, почему Надежда Бабкина до сих пор не вышла замуж за молодого избранника.

Нумеролог объяснил, почему Надежда Бабкина до сих пор не вышла замуж за молодого избранника.Личная жизнь звезды российской эстрады Надежды Бабкиной вызывает у общественности немало вопросов. Уже не один год публика обсуждает отношения певицы с Евгением Гором. Из-за внушительной разницы в возрасте этот союз кажется многим неоднозначным. Народ часто поговаривает о проблемах в паре, а иногда в Сети и вовсе появляются слухи о расставании. Однако Надежда Бабкина и ее возлюбленный по-прежнему вместе.Многие фанаты задаются вопросом, почему за столько лет отношений царица народной песни до сих пор не вышла за избранника. Нумеролог Фарида Красавкина ответила на него в беседе "Дни.ру". Оказалось, влюбленные может были бы и рады пожениться, однако, как утверждает специалист, на пути к официальному браку у них есть немало преград.Нумеролог объяснила, что Надежда Бабкина и Евгений Гор обладают разными характерами. Кроме того, по ее словам, в их отношениях присутствует финансовая и психоэмоциональная зависимость. Как считает эксперт, влюбленные не могут долго находиться вместе, а потому часто расходятся."Надежда Бабкина придирается к мелочам, а Евгения это раздражает, потому что он не любит, когда на него давят. Но свои правила он сильно отстаивает", – рассказала Фарида Красавкина.Нумеролог считает, что сейчас Бабкиной и Гору хорошо вместе, однако о совместном будущем они не задумываются. Можно предположить, что сделать следующий шаг в отношениях паре мешает несовместимость характеров."Энергетически заряженная, она его подавляет своей энергетикой. У нее характер меняется молниеносно. Она может сейчас смеяться, а через 10 минут плакать, а он такой четкий, у него свои правила, свои порядки. А так как она подвластна гиперконтролю, то его это угнетает. Он в этом союзе чахнет, а она расцветает", – объяснила эксперт.Но несмотря на трудности, совсем друг без друга влюбленные быть не могут. Специалист считает, что в паре по-прежнему кипит страсть. Но между тем, по мнению нумеролога, в отношениях отсутствует надежность."Они не хотят брать ответственность друг над другом. А брак и роспись это огромная ответственность, и они к этому относятся очень серьезно. Такой союз похож на "гостевой брак", в котором каждый пребывает до тех пор, пока не найдет что-то лучше и интереснее", – заявила нумеролог.Впрочем, что бы ни говорили цифры, всю правду о своих отношениях могут знать только певица и ее избранник. Главное, что сейчас Надежда Бабкина счастлива рядом с возлюбленным и довольна своей жизнью.