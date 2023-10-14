Ранним утром верующие стали собираться под его сводами. День Покрова Пресвятой Божьей Матери-...

Ранним утром верующие стали собираться под его сводами. День Покрова Пресвятой Божьей Матери- знаковый для этого места особой духовной силы. Выстроенный святым благоверным князем Андреем Боголюбским в 1165- ом году, недалеко от его княжеской резиденции, храм Покрова, совершенный по своему облику (его и сегодня называют поэмой в белом камне), стал и отражением духовной истории. Изначально удивительная по красоте церковь был освящена в честь праздника Пресвятой Богородицы, установленного именно великим князем Андреем, правителем Северо-Восточной Руси.Служба в день Покрова здесь проходит ежегодно, и для православных это одно из самых ожидаемых событий. Церковь – подворье Богородице-Рождественского монастыря. Праздничную службу в день Покрова Пресвятой Богородицы сегодня возглавил отец Гавриил, настоятель церкви Покрова на Нерли. Её посетили десятки верующих. Знаменитый храм едва вместил всех желающих. Вознести молитву Пресвятой Богородице в храм Покрова на Нерли приехали паломники из разных городов: Иванова, Москвы, Сергиева Посада. Многие специально взяли паломнические туры на эту дату, чтобы увидеть белокаменное чудо владимирской земли.После молебна верующие смогли причаститься, а затем вместе со священнослужителями прошли крестным ходом, спев акафист Покрову Пресвятой Богородицы. Многие сегодня молились и за защитников России, участников специальной военной операции, прося Покрова Пресвятой Богородицы для них и для всей страны.Подробнее о службе в храме Покрова на Нерли расскажем в выпусках региональных «Вестей» на телеканале «Россия».Текст и фото: Мария Платанюк