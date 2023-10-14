Руководитель оркестра народных инструментов из Владимирской области в числе лучших педагогов...

Руководитель оркестра народных инструментов из Владимирской области в числе лучших педагогов музыкального искусства РоссииВ число 100 лучших преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств России вошёл Василий Бывшев - руководитель оркестра народных инструментов, преподаватель отделения народных инструментов ДШИ им. М.А. Балакирева города Гусь-Хрустального.Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Наш земляк удостоен премии за внедрение авторских методов в образовательный процесс, высокие результаты обучения учеников, участие в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.В этом году на соискание премий, которые вручаются в трёх номинациях (преподавателям вузов, музыкальных училищ и педагогам организаций дополнительного образования в сфере музыкального искусства) было отобрано 565 кандидатов.Напомним, для сравнения, в 2022 году участниками конкурсного отбора стали около 500 преподавателей вузов, музыкальных училищ, детских музыкальных и детских школ искусств.Тогда премий были удостоены двое преподавателей музыки из Владимирской области.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области