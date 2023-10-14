Североатлантический циклон принёс во Владимирскую область резкое потепление, туманы, ветер и...

Североатлантический циклон принёс во Владимирскую область резкое потепление, туманы, ветер и дожди.Воскресенье (15 октября) будет ветреное, дождливое, но тёплое.Специалисты Гидрометцентра России продолжают говорить о присутствии гигантского североатлантического циклона на территории нашей страны.Холод и дождь не отпускают из «объятий» большинство регионов, Владимирскую область в том числе.15 октября днём ожидается до +14°C. Влажность воздуха — 95%. Давление начнёт повышаться: от 739 до 745 мм рт столба. Ветер — юго-западный, до 5-6 метров в секунду.К ночи 15 октября температура опустится до +8°C.Народный прогноз погоды:"Если подул холодный ветер и пошёл сильный дождь, то зима будет суровая";“Если наблюдается сильный листопад, то скоро станет очень холодно";"Если 15 октября небо ясное, то на днях "ударят" заморозки".Фото: pxfuel.com