Путь новоиспеченной звезды оказался тернистым. Певец SHAMAN ответил на претензии Ксении Собчак.

Путь новоиспеченной звезды оказался тернистым. Певец SHAMAN ответил на претензии Ксении Собчак.Ярослав Дронов, прославившийся на всю страну под псевдонимом SHAMAN, дал большое интервью, в рамках которого ответил на острые вопросы. Певцу пришлось отвечать на нападки не только недоброжелателей, но и знаменитостей.Так, ведущая канала "Tatarka FM" Ксения Собчак сравнила строки певца из песни "Я русский" с "кричалками скинхедов из девяностых". "Она задается вопросом, почему патриотизм в нашей стране строится на противопоставлении, на вселенской обиде на весь мир. Скажи, пожалуйста, ты в этой песне противопоставляешь себя и русских всему миру?", — задалась вопросом Лилия Абрамова.SHAMAN отметил, что подобная лирика является отражением его личного опыта и рефлексией о своем непростом творческом пути. "Есть очень важная такая пометочка. У меня "всему миру назло" написано слитно, что является синонимом слову вопреки. Вообще история России — а я как часть этой истории — а также все, что произошло на моем творческом пути, это все в каком-то смысле слова произошло вопреки. Вопреки ситуациям, вопреки тем людям, которые говорили, что у меня ничего не получится, вопреки тем людям, которые считали меня пустым местом. Но вот, что называется, получилось. То есть это победа, поэтому это синоним слова победа", — объяснил Ярослав.