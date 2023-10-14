Школьники Владимирской области смогут принять участие в акции «Я - россиянин». Как стало известно,...

Школьники Владимирской области смогут принять участие в акции «Я - россиянин».Как стало известно, всероссийская культурно-просветительская акция "Я - россиянин", посвященная Дню народного единства, разработана Фондом поддержки образования "Ноосфера" в формате электронного урока для детей 10-11 лет.Основная идея мероприятия: формирование гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности, а также – воспитание уважения к представителям разных национальностей и вероисповеданий.В формате электронного урока учащиеся 4-5-х классов познакомятся с многообразием культур народов нашей страны, узнают о географии, истории, Конституции России, единых духовно-нравственных ценностях, величайших победах, научных и культурных достижениях.Получить бесплатный доступ к материалам, а также подробнее узнать о проекте можно на сайте https://www.яроссиянин.рус/23 октября – 10 ноября: период проведение урока в школах.23 октября – 10 ноября: заполнение электронных анкет на сайте учителями.Фото: https://www.яроссиянин.рус/