Популярный певец проходит лечение в медицинском учреждении. Яна Рудковская рассказала, в каком состоянии пребывает Дима Билан.

Популярный певец проходит лечение в медицинском учреждении. Яна Рудковская рассказала, в каком состоянии пребывает Дима Билан.На днях стало известно, что популярный певец Дима Билангоспитализирован в одну из московских клиник с диагнозом: острый бронхит. Всвязи с этим артисту пришлось отменить запланированные на ближайшее времяконцерты и мероприятия с его участием.Продюсер Яна Рудковская, чьими услугами пользуется Дима Билан, рассказала оположительной динамике в состоянии певца. На гала-ужине музыкальной премии "Виктория" Рудковская пообщалась с журналистами, заявив, что за здоровьем артиста следят опытные врачи, а он, в свою очередь, полностью следует всем ихназначениям.Медики считают, что уже примерно через неделю здоровьеартиста придет в норму и он будет выписан из больницы. Сам же Билан очень хочетпопасть на съемки финала музыкального шоу "Голос", где он является одним изнаставников.Также Дима Билан поделился со своими подписчикамифотографией, сделанной в стенах клиники. Он рассказал, что столкнулся сбронхитом, а поскольку заболевание может вызвать нехорошие осложнения, решилвзять паузу в работе.