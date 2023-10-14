Спортсменка представит Владимирскую область на Чемпионате России по бодибилдингу в новой нашумевшей...

Спортсменка представит Владимирскую область на Чемпионате России по бодибилдингу в новой нашумевшей категории.На днях Маргарита Власова из Владимирской области завоевала серебро на Кубке Москвы по бодибилдингу, и теперь поборется за золото на Чемпионате России в новой категории «Артистик модель». Соревнования пройдут уже завтра — 15 октября 2023 года.Что это за новое интересное направление? И почему Маргарита Власова решила из категории «бикини» перейти к «артистизму»? Со спортсменкой пообщалась корреспондент ГТРК «Владимир».«Ажиотаж вокруг этой категории просто колоссальный!»- Маргарита, мы поздравляем Вас с победой и третьим местом на Кубке России в категории «артистик модель». Это направление ввели только осенью 2023, верно? Многие обсуждают эффектное выступление девушек со всей России и не понимают — это конкурс образов или всё же … спортивного тела?- Категория «Артистик-модель» - самая нашумевшая в этом сезоне, это так. Она — новая, её действительно только-только ввели осенью 2023. Все девочки, которые выступают, находятся под прицелом камер и фотографов, операторов, всей России. Многие обсуждают костюмы, наши выходы, номера. Ажиотаж вокруг этой категории просто колоссальный! Многие думают, что это шоу костюмов, но нет, это не так. Все забывают про 1 раунд. В категории «Артистик модель» есть 1 выход, когда девушки выходят в одинаковых костюмах — слитных, черных. Это раунд тела. Судья оценивают по параметрам фитнес-бикини (фигура «песочные часы»). А вот уже второй раунд — артистизм, подача, образ. Уже не учитывается тело, а важны костюм и весь образ в целом.- Почему вы решили попробовать себя в новой категории «артистик модель»?- Подтолкнуло меня к участие в новой номинации — желание попробовать что-то новое. Круто, что можно продемонстрировать свой артистизм. Кстати, ещё в подростковом возрасте я смотрела шоу «Виктория сикрет» и мечтала поучаствовать в подобном. Попробовать очень хотелось! И вот — мечта сбылась. И спорт… И артистизм... Страшно, конечно, когда вся федерация за тобой наблюдает.- Близкие поддерживают вас на Чемпионатах?- Да, конечно! История такая: мы готовились к категории «Фитнес-бикини», а мои близкие первыми заговорили о том, что появилась новая категория. «Может, поучаствуешь? Это точно твоё...» - предложили они. В одну ночь я всё обдумала и решилась. Близкие меня поддержали и «зажгли». На следующей день я пришла к своему тренеру Ольге и сказала, что хочу в другой номинации поучаствовать. Она тоже меня поддержала. Первое время мы обменивались идеями в блокнотиках, рисовали эскизы костюмов, крыльев… В итоге отправили «проект» на производство, где девочки шьют те же купальники. И да, получилось эффектно!- Кстати, дорогостоящее это удовольствие?- Некоторые девочки самостоятельно шили костюмы, получилось круто и не так дорого, как кажется. Я же шила у производителя. И костюм выглядел на сцене очень дорого! Это факт. Если вы решили заниматься споротом, то должны понимать — вложения неизбежны, но без приставки «супер». Всё вполне реально.«Чемпион — это тот же неудачник, который попробовал ещё раз...»- Довольны ли 3 местом на Кубке Москвы?- Все девочки, когда едут выступать, конечно же хотят попасть в топ-3.Это заветная мечта каждой. Своим выступлением я осталась очень довольна. Оно произвело фурор на судей и всех присутствующих в зале. Была очень яркая реакция! И я ощущала отдачу зала. Это было очень приятно, круто и неожиданно.- Нацелены на победу завтра — на Чемпионате России по бодибилдингу?- Да! Для номера придумала немного другие позы, а так он остаётся тем же. На Чемпионате России будет очень сложно. Девочки, которые выступают в этой номинации — звёзды с миллионами подписчиками. Борьба будет жаркой! Конкурировать с ними будет сложно, но я попробую.- Мы от души желаем Вам победы!- Спасибо, что желаете мне победы! Я действительно хотела бы привезти её домой — во Владимире. Это был бы самый классный трофей. И прекрасное завершение сезона.- Что бы вы пожелали девушкам, которые задумываются о том, чтобы заняться спортом и склоняются к бодибилдингу?– Я бы им пожелала дисциплины и… не сдаваться. У меня небольшой срок занятий — меньше двух лет. И нужно понимать, что красивая картинка, которую мы видим, это только верхушка айсберга. Под ней скрывается тяжёлый труд. И следует мотивироваться, идти к своей намеченной цели. Я, если что, всегда готова помочь владимирским девушкам, начинающим — словом и делом. Поддержка очень важна! И знать все тонкости, нюансы, входя в этот спорт, нужно. Самое главное — не сдаваться при первых неудачах. Они как раз дают нам силы — двигаться дальше, не сломаться, несмотря ни на что. Помните: чемпион — это тот же неудачник, который попробовал ещё раз.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото с Кубка Москвы; личный архив Маргариты ВласовойЧитайте также:Победительница Кубков Владимирской области и Золотого кольца по бодибилдингу рассказала о том, как завоевать золото и не пострадать от соперниц: https://vladtv.ru/sports/143718/