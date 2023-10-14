Учеников средней общеобразовательной школы №8 города Карабаново Александровского района экстренно эвакуировали. В пятницу, 13 октября, в 13:25 в пожарную часть поступило сообщение о том, что в

Учеников средней общеобразовательной школы №8 города Карабаново Александровского района экстренно эвакуировали. В пятницу, 13 октября, в 13:25 в пожарную часть поступило сообщение о том, что в учебном заведении заложена бомба, сообщили в ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ. На место приехал караул 4 дежурной смены, росгвардия, скорая. Однако при проверке школы взрывных устройств