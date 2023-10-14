В Киржаче нарушались права инвалида-колясочника, проживающего в помещении без горячей воды,...

В Киржаче нарушались права инвалида-колясочника, проживающего в помещении без горячей воды, отопления, канализации и газа.Прокуратурой района была проведена проверка соблюдения администрацией города Киржач требований жилищного законодательства, а также о социальной защите инвалидов. И, увы, были зафиксированы многочисленные нарушения.Инвалид 2 группы длительное время состоял в очереди, как нуждающийся в улучшении жилищных условий.Выяснилось, что в занимаемом им «жилье» отсутствует горячее водоснабжение, газ, отопление и канализация.“Кроме того, жилое помещение не приспособлено для проживания инвалида, у которого стойкие расстройства двигательной функции, сопряженные с необходимостью использования кресла-коляски и иных вспомогательных средств передвижения…” - поясняют в пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В январе 2023 года мужчина незаконно был снят с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.Площадь, якобы, занимаемой им квартиры “превышала установленный норматив”.“В то же время, поскольку квартира, занимаемая обратившимся, не соответствует требованиям жилищного законодательства, то она не подлежит учету с целью исчисления площади занимаемых жилых помещений…” - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Таким образом, решение о снятии с учета являлось изначально незаконным.Выяснилось, также, что органом местного самоуправления обследование жилого помещения заявителя и общего имущества в многоквартирном доме вообще не проводилось.Прокурором в адрес администрации города Киржач было внесено представление.В итоге мужчина всё же был восстановлен в очереди на улучшение жилищных условий.В данный момент назначено проведение комиссионного обследования помещения.Уточняется, что дальнейшее восстановление нарушенных прав инвалида находится на контроле прокуратуры района.Фото: pxfuel.com