В Меленковском районе Владимирской области завершено строительство сетей водоснабжения. В деревне...

В Меленковском районе Владимирской области завершено строительство сетей водоснабжения.В деревне Кулаки Меленковского района завершено строительство наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением. Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.«Задачи, которые реализуются по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда», касаются не только крупных федеральных и региональных объектов для улучшения качества воды в городах, но и обеспечения чистой водой жителей сельских населённых пунктов, небольших сёл и деревень. Одним из таких объектов стала система водоснабжения в деревне Кулаки во Владимирской области...», – отмечает замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.В результате окончания работ - доступ к качественной питьевой воде из систем центрального водоснабжения получили около 200 человек.На заметку:Известно, что было предусмотрено строительство водозаборных сооружений: павильона водозаборной скважины №1, подземной камеры водозаборной скважины №2, установки водоподготовки, дизель-генераторной установки, герметичного отстойника и площадки для автоцистерн.«В нашем регионе федеральный проект «Чистая вода» реализуется уже пятый год. За это время более 95 тысяч жителей Владимирской области стали получать качественную питьевую воду; доля обеспеченности населения выросла на 2,4 процента и на сегодня достигла 91,9 процента, а городского населения – 99,5 процента. С 2019 года в регионе построены и введены в эксплуатацию 18 объектов питьевого водоснабжения. В настоящее время работы ведутся ещё на 6 объектах водоснабжения: в городах Меленки, Петушки и Муром, сёлах Илькино Меленковского и Панфилово Муромского районов, посёлке Ставрово Собинского района...» - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Елена Семёнова.В 2024 году также планируется строительство станции водоподготовки в городе Радужный.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области