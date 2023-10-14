В Муроме останки женщины, которая была похоронена в конце X века, передадут антропологам.
Об этом...
В Муроме останки женщины, которая была похоронена в конце X века, передадут антропологам.
Об этом сообщается в группе Вконтакте «Центра культурно-исторического наследия».
Напомним, археологами в Муроме было сделано удивительное открытие - при проведении наблюдений на участке работ под прокладку сетей электроснабжения (на улице Первомайской) у ограды территории кафе-бара, экспедицией ООО НИАБ «Артефакт» и МАУК «Центр культурно-исторического наследия» обнаружены остатки захоронения человека, нарушенного старой траншеей кабеля.
“Захоронение женщины (судя по инвентарю), располагалось на глубине 70 см от дневной поверхности, совершено по обряду ингумации. Погребальная яма имела прямо-угольную форму с закругленными углами. Погребенная была уложена вытянуто на спине, ориентирована головой на северо-восток…” - опубликовали специалисты «Центра культурно-исторического наследия».
К сожалению, центральная часть скелета была уничтожена траншеей кабеля. А также отсутствовали кости ступней.
Таким образом, сохранились верхняя часть скелета – череп, шейные и грудные позвонки, ключицы, часть рёбер, левая плечевая кость и лопатка, а также кости ног.
Останки в дальнейшем, как официально сообщается, будут переданы антропологам, чьё заключение позволит точно определить пол и возраст, физические характеристики и возможные прижизненные патологии погребённой.
На дне ямы, справа от черепа, был обнаружен погребальный инвентарь: ожерелье из бус, железный нож и роговой гребень.
Уточняется, что ожерелье состояло из 21 бусины: 14 каменных и 7 стеклянных.
Это интересно!
Предварительный анализ инвентаря позволяет датировать погребение концом X – первой половиной XI веков. В это время, судя по материалам раскопок синхронных некрополей Владимирской области, завершается функционирование грунтовых кладбищ поволжских финнов.
«Учитывая ориентировку погребенной в северном направлении, свойственную для обряда поволжско-финского племени мурома, а также отсутствие в инвентаре характерных финно-угорских предметов, можно предположить, что найдено захоронение муромки, совершённое в период активной ассимиляции местного населения древнерусскими переселенцами...» - делают вывод специалисты «Центра культурно-исторического наследия».
Кстати…
Любопытную информацию на своей официальной странице Вконтакте опубликовал и Валентин Бейлекчи (экспедиция ООО НИАБ «Артефакт»).
Он сообщил, что были проведены археологические раскопки в пределах современной площади имени Р.А. Белякова в городе Муроме с целью поиска остатков фундаментов Николо-Можайского (Казанского) храма с приделами и колокольней.
В результате работ в археологических траншеях были открыты элементы храма, а также в «траншее 1» были расчищены два погребения, расположенные выше поверхности материка, одно из которых было детским и имело белокаменную резную надгробную плиту.
Фото: сообщество Вконтакте МАУК "Центр культурно-исторического наследия" (https://vk.com/ckin_murom); Валентин Бейлекчи (https://vk.com/id18044018)