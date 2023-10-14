В Муроме останки женщины, которая была похоронена в конце X века, передадут антропологам. Об этом...

В Муроме останки женщины, которая была похоронена в конце X века, передадут антропологам.Об этом сообщается в группе Вконтакте «Центра культурно-исторического наследия».Напомним, археологами в Муроме было сделано удивительное открытие - при проведении наблюдений на участке работ под прокладку сетей электроснабжения (на улице Первомайской) у ограды территории кафе-бара, экспедицией ООО НИАБ «Артефакт» и МАУК «Центр культурно-исторического наследия» обнаружены остатки захоронения человека, нарушенного старой траншеей кабеля.“Захоронение женщины (судя по инвентарю), располагалось на глубине 70 см от дневной поверхности, совершено по обряду ингумации. Погребальная яма имела прямо-угольную форму с закругленными углами. Погребенная была уложена вытянуто на спине, ориентирована головой на северо-восток…” - опубликовали специалисты «Центра культурно-исторического наследия».К сожалению, центральная часть скелета была уничтожена траншеей кабеля. А также отсутствовали кости ступней.Таким образом, сохранились верхняя часть скелета – череп, шейные и грудные позвонки, ключицы, часть рёбер, левая плечевая кость и лопатка, а также кости ног.Останки в дальнейшем, как официально сообщается, будут переданы антропологам, чьё заключение позволит точно определить пол и возраст, физические характеристики и возможные прижизненные патологии погребённой.На дне ямы, справа от черепа, был обнаружен погребальный инвентарь: ожерелье из бус, железный нож и роговой гребень.Уточняется, что ожерелье состояло из 21 бусины: 14 каменных и 7 стеклянных.Это интересно!Предварительный анализ инвентаря позволяет датировать погребение концом X – первой половиной XI веков. В это время, судя по материалам раскопок синхронных некрополей Владимирской области, завершается функционирование грунтовых кладбищ поволжских финнов.«Учитывая ориентировку погребенной в северном направлении, свойственную для обряда поволжско-финского племени мурома, а также отсутствие в инвентаре характерных финно-угорских предметов, можно предположить, что найдено захоронение муромки, совершённое в период активной ассимиляции местного населения древнерусскими переселенцами...» - делают вывод специалисты «Центра культурно-исторического наследия».Кстати…Любопытную информацию на своей официальной странице Вконтакте опубликовал и Валентин Бейлекчи (экспедиция ООО НИАБ «Артефакт»).Он сообщил, что были проведены археологические раскопки в пределах современной площади имени Р.А. Белякова в городе Муроме с целью поиска остатков фундаментов Николо-Можайского (Казанского) храма с приделами и колокольней.В результате работ в археологических траншеях были открыты элементы храма, а также в «траншее 1» были расчищены два погребения, расположенные выше поверхности материка, одно из которых было детским и имело белокаменную резную надгробную плиту.Фото: сообщество Вконтакте МАУК "Центр культурно-исторического наследия" (https://vk.com/ckin_murom); Валентин Бейлекчи (https://vk.com/id18044018)