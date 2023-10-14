В октябре три новых электропоезда свяжут Вязники и Нижний Новгород Важная информация для наших...

В октябре три "новых" электропоезда свяжут Вязники и Нижний НовгородВажная информация для наших туристов: три электропоезда начали курсировать от Нижнего Новгорода до станции «Вязники» во Владимирской области (и обратно).Об этом сообщает пассажирская компания АО «ВВППК».Как стало известно, с 9 октября вышли на маршрут электрички № 6309 и № 6326.Так, из приволжской столицы поезд отправляется в 8:33 и прибывает в 10:43.В обратном направлении пассажиры могут уехать в 15:40.На заметку!Дорога займет около 2,5 часов.С 13 октября назначен и электропоезд № 6154, следующий из Вязников в Нижний Новгород.Он будет отправляться в рейсы по пятницам, субботам и воскресеньям в 13:45.Прибытие запланировано на 15:55.Фото: pxfuel.com