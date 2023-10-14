Новая большая поликлиника в Собинке строится с марта 2023 года. Там уже закончены подготовительные и земляные работы, а также залит фундамент, сообщил губернатор Владимирской области в своем

Новая большая поликлиника в Собинке строится с марта 2023 года. Там уже закончены подготовительные и земляные работы, а также залит фундамент, сообщил губернатор Владимирской области в своем телеграм-канале. Сейчас рабочие возводят стены и накладывают наружные сети водоотведения и водоснабжения. Отклонений от графика нет. Объект готов на 15%. Из поста в телеграм-канале «Авдеев. О важном» Он