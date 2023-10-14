​Подрядчик приступил уже к строительству стен.

В Собинске идет строительство полиниклиники. Работы продолжаются с марта этого года. На данный момент строительство на этапе 15%.Уже доделаны подготовительные и основные земляные работы, залили фундамент. Сейчас идет возведение стен и прокладка наружных сетей водоотведения и водоснабжения.Александр Авдеев сообщил, что открытие поликлиники планируется в начале 2025 года.