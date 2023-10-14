Владимирцев приглашают принять участие в экологической акции «БумБатл». В этом году масштабный...

Владимирцев приглашают принять участие в экологической акции «БумБатл».В этом году масштабный экологический проект организован АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема».Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги, организация системы её переработки и формирование экологической культуры.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.В прошлом году участники «БумБатла» собрали 63,3 тыс. тонн макулатуры. В этом – планы ещё более грандиозные.Принять участие в акции могут не только школьники, студенты, воспитанники детских садов, но и каждый житель страны.Бумагу могут сдавать производственные предприятия, бизнес и общественные организации.Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте бумбатл.рфПо итогам оргкомитет определит лидеров среди детских садов, школ, вузов, компаний и пр.Всех участников акции ждут подарки. Также будут объявлены самые результативные регионы России.Коллективные заявки на участие принимаются до 2 ноября.Побороться за первенство в индивидуальном зачёте можно до 15 ноября.Фото: pxfuel.com; пресс-служба Правительства Владимирской области