Владимирцы приезжают к школе №21, чтобы посмотреть на мурал, посвященный защитникам Отечества. На...

Владимирцы приезжают к школе №21, чтобы посмотреть на мурал, посвященный защитникам Отечества.На минувшей неделе официально был открыт мурал — огромное изображение, нанесенное на стену средней общеобразовательной школы №21. И посвящен он настоящим и будущим защитникам Отечества.«Наша Родина славится героями, настоящими патриотами, которые были и будут во все времена. Те, для кого Честь, Совесть, Мужество — не простые слова, для кого любовь к Отечеству — выше собственных интересов. Те, кто готов прикрыть товарища и отдать жизнь за Родину, ее интересы и безопасность!» - отмечается на официальном сайте (и в социальных сетях) средней общеобразовательной школы №21.На стене учебного заведения изображен наш земляк, заместитель директора по административно-хозяйственной работе школы № 46 - Петр Леонидович Степанов. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции в феврале 2023 года.Известно, что на СВО офицер запаса ушел добровольцем в октябре 2022 года.В начале он обучал мобилизованных в специальных центрах. А в зону боевых действий попал позже - зимой 2022 года.Погиб владимирец 1 февраля 2023 года на территории Луганской области. Посмертно награжден Орденом Мужества.На стене учебного заведения также изображен ученик средней общеобразовательной школы №21. И это неспроста: когда кадеты принимают присягу, то произносят: «Клянемся дорожить славой Родины, воинов – земляков, ветеранов войны и труда!»Символическое изображение — напоминание будущему поколению о подвигах, совершённых владимирцами в непростое для нашей страны время.Фото из официального сообщества Вконтакте школы №21 города Владимира: https://vk.com/school21vladimir