Владимирская Епархия приглашает в Школу трезвости. Известно, что занятия начнутся в понедельник —...

Владимирская Епархия приглашает в Школу трезвости.Известно, что занятия начнутся в понедельник — 16 октября. И приглашают не только тех, кто не может избавиться от алкогольной зависимости. Ждут родственников выпивающих, а также неравнодушных к этой проблеме людей.Преподавать будет иерей Антоний Белов.Сообщается, что Владимирская епархия (сектор по трезвенной работе) объявила набор в Школу трезвости по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона.Ожидается 10 бесплатных занятий.Адрес "Школы трезвости": улица Большая Московская, здание 106.Занятия будут проводиться с понедельника по пятницу: с 19.00 до 21.00.Узнать подробности можно по телефону 8 (996) 195-90-50.Уточняется, что конфиденциальность всем обратившимся гарантирована.Фото: pxfuel.com