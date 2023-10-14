Общегородской субботник начался сегодня, 14 октября, в 9 часов утра. Уборка проходит в парках и скверах, спальных районах, на выездах из города, в зеленых зонах и у водоемов, в том числе в

Общегородской субботник начался сегодня, 14 октября, в 9 часов утра. Уборка проходит в парках и скверах, спальных районах, на выездах из города, в зеленых зонах и у водоемов, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях города Владимира, сообщили в пресс-службе городской администрации. На Соловьином пруду у ВлГУ сотрудники управления по охране окружающей среды,