В этом году награду получили первый заместитель Госдумы Александр Жуков и член Президиума Ассоциации юристов России Игорь Манылов. Об итогах вручения премии сообщили в пресс-службе

В этом году награду получили первый заместитель Госдумы Александр Жуков и член Президиума Ассоциации юристов России Игорь Манылов. Об итогах вручения премии сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Александр Жуков несколько раз избирался депутатом нижней палаты парламента. В период становления российского законодательства разработал более ста федеральных законов. Игорь Манылов руководил аппаратом Комитета Государственной Думы по