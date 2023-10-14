​К такому решению пришли в ходе проверки прокуратуры.

Во Владимирской области провели проверку в Вязникомском районе по состоянию лифтового оборудования, об этом сообщили в прокуратуре по Владимирской области.В многоквартирном доме по улице Ефимьево установлены 3 пассажирских лифта, которые установлены в 1996 году.Эксперты рассказали, что лифты уже непригодны к использованию, имеются дефекты, повреждения, неисправности, износ и коррозию. Лифты выработало свой срок службы в 25 лет.Прокурор обратился в суд с иском к НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» об обязании произвести замену пассажирских лифтов в указанном многоквартирном доме.Суд одобрил иск, исполнение решения находится под контролем надзорного ведомства.