Во Владимирском филиале Президентской академии РАНХиГС открылась выставка владимирских художников...

Во Владимирском филиале Президентской академии РАНХиГС открылась выставка владимирских художников "Мой край в судьбе моей Отчизны".В рамках благотворительной акции в конце октября художественные полотна отправят на Донбасс. Подробнее- Мария Рябова.- Более 40 картин владимирских художников представлены на выставке в филиале РАНХиГС. Их передадут подшефному городу Докучаевск, Донецкой Народной Республики.Выставка "Мой край в судьбе моей Отчизны" - результат областной благотворительной акции, которая приурочена сразу к двум юбилейным датам. 80-летию Владимирской области и 70-летию Докучаевска. Их отметят в следующем году.- Храни тебя от горьких дней, моя Россия, моя Россия.Телемост- с Донбассом. На связь вышли жители Докучаевска. Владимирская область как регион- шеф оказывает этому городу ДНР всестороннюю поддержку.Татьяна Адулова - министр внутренней политики Владимирской области:- Большая работа ведется. Оказывается помощь в восстановлении города. Ведутся строительные работы, восстанавливаются здания и сооружения. Оказывается гуманитарная помощь, психологическая помощь населению . Но самое важное - мы развиваем творческие связи, мы развиваем духовные связи с нашим городом.Искусство объединяет людей, позволяет показать красоту родного края и передать частичку души, уверена Анна Паевская, член Общественной Палаты Владимирской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации.Анна Паевская - член Общественной Палаты Владимирской области,заслуженный работник культуры РФ:- Неслучайно говорят, красота спасет мир.Когда они увидят нашу природу,наши церкви,наши великолепные цветы. Вы посмотрите,какая работа у Володи Севастьянова "Букет цветов".- Такое ощущение, что перед тобой букет цветов.Хочется их так в охапку взять и сказать, как прекрасен этот мир.Работы написаны во время пленэра в Патриаршем саду в начале сентября, рассказывает член Союза художников России Илья Конотопов, руководитель объединения "Арт-Навис". Итоговый результат порадовал, несмотря на непогоду.Илья Конотопов, член Союза художников России, руководитель объединения "Арт-Навис":- Порывы ветра сдували этюдники, сдували зонты, сдували палитры в овраг вот этого Патриаршего сада. Хочу сказать, что ни один из наших живописцев не испугался, не дрогнул, не отступил перед непогодой.Выставка "Мой край в судьбе моей Отчизны" пройдет до конца октября. А после работы владимирских художников будут отправлены в Докучаевск.Мария Рябова, Александр Чунаев "Вести - Владимир".