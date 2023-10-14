Жители Владимира выбирают лучших врачей-педиатров.
До 31 октября 2023 года жители города Владимира...
Жители Владимира выбирают лучших врачей-педиатров.
До 31 октября 2023 года жители города Владимира могут проголосовать за любимых докторов детского профиля и выразить слова благодарности за их работу на портале владимир.нашлюбимыйврач.рф.
В регионе конкурс проводится уже в третий раз.
Поддержать любимого врача можно следующими способами:
написать Признание;
оставить Отзыв;
рассказать Историю;
нарисовать Рисунок.
По результатам народного голосования будут определены 5 лучших врачей-педиатров и 5 детских врачей-специалистов медицинских организаций города Владимира.
Дети, приславшие рисунки в поддержку врачей, станут участниками внутреннего Конкурса, где также выберут 10 победителей.
Промежуточная статистика показала, что за 7 дней голосования на портале зарегистрировалось около 500 новых пользователей. Столько же признаний было написано, а также опубликовано 200 отзывов и историй выздоровления.
Юные владимирцы прислали на конкурс рисунков более 20 работ.
Всех неравнодушных жителей областного центра приглашают поучаствовать в голосовании и поддержать любимого доктора!
Известно, что на торжественной церемонии объявят победителей, а также грамоты и подарки от спонсоров получат 10 детей — финалистов.
На заметку!
Конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ» впервые прошёл в 2012 году в Санкт-Петербурге. Во Владимире проект стартовал спустя 8 лет (в 2020 году).
Фото: pxfuel.com