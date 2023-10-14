Жители Владимира выбирают лучших врачей-педиатров. До 31 октября 2023 года жители города Владимира...

Жители Владимира выбирают лучших врачей-педиатров.До 31 октября 2023 года жители города Владимира могут проголосовать за любимых докторов детского профиля и выразить слова благодарности за их работу на портале владимир.нашлюбимыйврач.рф.В регионе конкурс проводится уже в третий раз.Поддержать любимого врача можно следующими способами:написать Признание;оставить Отзыв;рассказать Историю;нарисовать Рисунок.По результатам народного голосования будут определены 5 лучших врачей-педиатров и 5 детских врачей-специалистов медицинских организаций города Владимира.Дети, приславшие рисунки в поддержку врачей, станут участниками внутреннего Конкурса, где также выберут 10 победителей.Промежуточная статистика показала, что за 7 дней голосования на портале зарегистрировалось около 500 новых пользователей. Столько же признаний было написано, а также опубликовано 200 отзывов и историй выздоровления.Юные владимирцы прислали на конкурс рисунков более 20 работ.Всех неравнодушных жителей областного центра приглашают поучаствовать в голосовании и поддержать любимого доктора!Известно, что на торжественной церемонии объявят победителей, а также грамоты и подарки от спонсоров получат 10 детей — финалистов.На заметку!Конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ» впервые прошёл в 2012 году в Санкт-Петербурге. Во Владимире проект стартовал спустя 8 лет (в 2020 году).Фото: pxfuel.com