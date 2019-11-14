В Сети появились первые трейлер и постер военной драмы Ржев. Фильм, съемки которого проходили на историческом месте боев Великой Отечественный войны, выйдет в широкий прокат в России 5 декабря 2019 года.

В Сети появились первые трейлер и постер военной драмы "Ржев". Фильм выходит в широкий прокат в России 5 декабря 2019 года.Фильм выходит в преддверии 75-летия Великой Победы. Сюжет этой масштабной, реалистической драмы основан на исторически достоверных событиях 1942-1943 годов и посвящен подвигу советских солдат подо Ржевом. Впервые беспощадная правда о Ржеве будет рассказана языком современного кино. В основу сценария фильма "Ржев" легла повесть "Искупить кровью" писателя-фронтовика, очевидца и участника событий, Вячеслава Кондратьева.Время действия фильма ограничено всего одними сутками. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя. Каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант – начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих, чем вызывает презрение со стороны роты. События приобретают непредсказуемый оборот.Фильм снят при информационной поддержке телеканала "Россия 1". Режиссер и автор сценария — Игорь Копылов. Главные роли в картине исполнили — Сергей Жарков, Александр Горбатов, Александр Бухаров, Иван Бахарев, Арсений Семенов, Олег Гаянов и др.Это кино жесткое, драматичное и неоднозначное, отмечают его создатели. "Мы старались сделать предельно честный, правдивый фильм о войне", — говорит продюсер Инесса Юрченко.В картине нет ни одной женской роли, но это не снижает драматичности сюжета. Фильм адресован самой широкой аудитории вне возрастных ограничений, всем, кто интересуется историей и готов сопереживать героям, оказавшимся на грани жизни и смерти.