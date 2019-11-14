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<a href="https://33live.ru/novosti/14-11-2019-52-letnyaya-poplavskaya-vyxodit-zamuzh-za-izvestnogo-vedushhego.html" target="_blank">52-летняя Поплавская выходит замуж за известного ведущего</a> - Яна Поплавская объявила радостную новость. Она выходит замуж за давнего возлюбленного.