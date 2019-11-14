На федеральной трассе Чита – Забайкальск произошло крупное ДТП. Уточняется, что микроавтобус врезался в стоящую на обочине фуру, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. По ..

На федеральной трассе Чита – Забайкальск произошло крупное ДТП. Уточняется, что микроавтобус врезался в стоящую на обочине фуру, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.По данным , в результате аварии погибли семь человек. В момент катастрофы водитель микроавтобуса перевозил пассажиров из Ясногорска в Читу. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.