Бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер рассказал о причинах, побудивших его занять пост руководителя департамента развития мирового футбола ФИФА. В частности, 70-летний специалист заявил, что хочет внести свой вклад в усовершенствование правил.

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о причинах, побудивших его занять пост руководителя департамента развития мирового футбола ФИФА. В частности, 70-летний специалист заявил, что хочет внести свой вклад в усовершенствование правил."Хочу поделиться тем, чему я научился – своими знаниями об игре, которую я люблю. Чувствую, что в новой должности помогу футболу развиваться. В целом хочу внести вклад в усовершенствовании правил", – цитирует Венгера РИА Новости.Напомним, что экс-тренер "Арсенала" руководил лондонским клубом в течение 22 лет. Решение пригласить Венгера в ФИФА принял президент организации Джанни Инфантино.