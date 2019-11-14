О смерти основателя Белых касок и о роли иностранных спецслужб рассказал президент Сирии Башар Асад, он дал эксклюзивное интервью России 24 и РИА Новости. С лидером Арабской Республики встретился руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

О смерти основателя "Белых касок" и о роли иностранных спецслужб рассказал президент Сирии Башар Асад, он дал эксклюзивное интервью "России 24" и РИА Новости. С лидером Арабской Республики встретился руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.- Совсем недавно в Стамбуле умер один из основателей организации "Белые каски". Организацию не раз и не два уличали в том, что она участвует в масштабных постановочных мероприятиях, производит поддельные видео якобы применения химоружия в Сирии и уже появились версии, что один из основателей "Белых касок" не умер, а был убит. Как вы считаете, что случилось в Стамбуле? — спросил Ассада Поддубный."Чтобы не говорить об этом происшествии отдельно, лучше рассмотрим его в комплексе с похожими событиями. Американский миллиардер Джеффри Эпштейн был убит несколько недель назад. Сказали, что он покончил с собой в тюрьме. А он был убит, потому что знал много очень важных секретов, связанных с важными персонами в британском и американском режимах и, возможно, в других странах. Человек из числа основных членов "Белых касок" был в Германии, и был убит в тюрьме. Сказали, что он покончил с собой. Сейчас убили главного основателя "Белых касок", — пояснил президент Сирии Башар Асад. — И он офицер и всю свою жизнь работал с НАТО в Афганистане, Косово, Ираке и Ливане, после этого он основал "Белые каски" в Сирии. Так как связан этот человек с гуманитарной деятельностью, которой, как говорилось, он занимался в "Белых касках"? Мы и вы знаем, что они, естественно, часть "Аль-Каиды" (организация запрещена в России)"."Я полагаю, — продолжил Асад, — что эти люди, а также ликвидированные ранее бен Ладен и аль-Багдади — все они были убиты в первую очередь из-за того, что знали важные секреты. Они стали обузой после того, как исполнили свои роли. После того, как они сыграли свою роль, появилась острая необходимость от них избавиться. Поэтому, если мы посмотрим на все эти эпизоды вместе как на панорамную картину, мы не поверим, что они покончили жизнь самоубийством или умерли естественной смертью. Все перечисленные имена, а возможно и другие, о ком я не упомянул, сейчас убиты, после завершения своих миссий, чтобы вместе с ними умерла правда. Почему убиты Багдади и бен Ладен? Возможно, потому что если бы они остались живы, то сказали бы правду при определенных обстоятельствах. Возможно, основатель "Белых касок" усердно работал над книгой мемуаров о своей жизни, а это недопустимо. Это предположения, но очень серьезные предположения. Так как другие версии для меня не убедительны сейчас".- То есть, вы считаете, что за смертью бывшего сотрудника британской разведки стоят западные спецслужбы?"Конечно, это работа спецслужб, — соглашается сирийский президент. — Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, о турецких и некоторых других в нашем регионе — это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы — ЦРУ. Вот она правда. И все они работают в подчинении одного хозяина, в координации друг с другом. Возможно, поэтому, и это очень вероятно, турецкие спецслужбы выполнили эту работу по указанию иностранных спецслужб. Я повторюсь, это предположение, но это обычное взаимодействие между западными спецслужбами или теми, кто на них работает".- В связи с действиями США здесь, я имею ввиду в первую очередь вокруг сирийской нефти, не считаете ли вы, что это государственный бандитизм? И какие потери экономические несет Сирия в связи с действиями Вашингтона?"Вы точно выразились. Не только потому, что они воруют нефть, а потому, что США — это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках. Американский президент не олицетворяет государство, он лишь исполнительный директор компании, за этим директором стоит совет директоров, совет в свою очередь представляет крупные американские компании, которые являются реальными владельцами государства: это нефтяные компании, производители оружия, банки и другие лобби", — пояснил свое видение государственного устройства Соединенных Штатов президент Сирии."Что касается нефти: это естественный результат существования руководства американской системы, — продолжил Башар Асад. — США – не государство, а режим, руководство которого назначено компаниями, которые работают ради своей выгоды. Хочу напомнить вам об одном моменте, который серьезнее, чем описание США, как бандитов: одним из важнейших факторов, сподвигнувших Гитлера на нападение на СССР во Вторую мировую войну, была нефть. Некоторые говорят, что нефть была единственным фактором и других для нападения на СССР вовсе не было. Сегодня США занимается тем же самым, подражая нацистам. И проще говоря, мы можем уподобить сегодняшнюю американскую политику политике нацистов: экспансия, завоевания, подрыв интересов других народов, попирание международного права, гуманитарных основ и так далее, и все это только ради нефти. Какая разница между этой политикой и методами нацистов? Сможет ли нам кто-то из элементов американской системы дать ответ на этот вопрос? Думаю, что нет".Полную версию эксклюзивного интервью "России 24" и РИА Новости смотрите 15 ноября после 10 часов.