Зарубежные исследователи назвали действенный способ избавления от депрессии и тревожных расстройств. Как оказалось, людям с подобными диагнозами нужно просто заняться йогой.

Зарубежные исследователи назвали действенный способ избавления от депрессии и тревожных расстройств. Как оказалось, людям с подобными диагнозами нужно просто заняться йогой.Не зря говорят, что в здоровом теле – здоровый дух. Вот и медики это подтверждают. Ученые отметили, что долгожданное облегчение симптомов тревожных и депрессивных расстройств может произойти чуть ли не после первого сеанса. Соответствующие выводы сделали врачи из Школы медицины. Они провели масштабное исследование."Йога и дыхательные упражнения могут улучшить симптомы депрессии и тревоги как в краткосрочной перспективе – с каждым сеансом, так и в совокупности в долгосрочной перспективе – в течение трех месяцев", – выдержку из опубликованных материалов научного изыскания телеканал "360".По мнению экспертов, телесные практики помогут в лечении клинической депрессии и большого депрессивного расстройства. Правда, в тяжелых случаях справиться без помощи лекарственной терапии и квалифицированной психиатрической помощи не получится.В исследовании приняли участие 30 человек. Их разделили на группы, определили задание и принялись наблюдать за состоянием подопечных на протяжении трех месяцев. Улучшение психического самочувствия было замечено уже спустя 30 дней. Страдающие депрессивными расстройствами отмечали, что у них нормализовался сон, они стали более спокойными и позитивными.Один из авторов исследования, нейробиолог Мариса Сильвери подчеркнула, что благодаря полученным данным к занятиям йогой удастся привлечь большее количество людей. При этом, их здоровье и самочувствие может значительно улучшиться.