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<a href="https://33live.ru/novosti/14-11-2019-bezobraznika-panina-reshili-obezvredit.html" target="_blank">Безобразника Панина решили обезвредить</a> - Очередная выходка артиста, когда он привязал 12-летнюю дочь ремнем к батарее, повергла общественность в шок. Алексей Панин вызвал негодование и у члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна.