Очередная выходка артиста, когда он привязал 12-летнюю дочь
ремнем к батарее, повергла общественность в шок. Алексей Панин вызвал
негодование и у члена экспертного совета по
развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна.
Очередная выходка артиста, когда он привязал 12-летнюю дочь
ремнем к батарее, повергла общественность в шок. Алексей Панин вызвал
негодование и у члена экспертного совета по
развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна.
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