Более 300 пар подали заявления на регистрацию браков в столице 20 февраля 2020 года – в "день четырех двоек".

Более 300 пар подали заявления на регистрацию браков в столице 20 февраля 2020 года – в "день четырех двоек", сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.Она отметила, что дата выпадает на четверг, а зачастую большинство браков заключается в пятницу и субботу."В связи с большой популярностью у молодоженов красивых дат 20 февраля 2020 года мы будем регистрировать браки в торжественной обстановке во всех отделах ЗАГС.В пресс-службе управления ЗАГС столицы добавили, что торжественную церемонию бракосочетания проведут сотрудники отдела ЗАГС в праздничном зале под музыкальное сопровождение."Все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания, которые регистрируют браки, будут проводить торжественные церемонии бракосочетания в "день четырех двоек", который в 2020 году выпадает на четверг. Традиционно торжественные регистрации в будние дни проходят только во дворцах бракосочетания", – говорится в сообщении.Ранее стало известно, в Москве открылась новая площадка для регистрации брака – на Центральном московском ипподроме. Церемонии бракосочетания будут проходить в колонном зале. После торжества у молодоженов будет возможность посетить трибуны, которые посещал Николай II.В октябре в столице открылись еще две площадки для регистрации брака. Теперь пожениться можно в отеле на улице Моховой, из окон которого открывается вид на Кремль и Красную площадь. Также заключить брак можно в ресторане, расположенном на 84-м этаже башни "Око" делового центра "Москва-Сити".В новогодние праздники москвичи смогут пожениться в трех отделах ЗАГС столицы. В Грибоедовском ЗАГСе это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания № 5 – 4 и 7 января.