Немецкий парламент в среду, 13 ноября, принял законопроект, согласно которому регулируется применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые попадает проект Северный поток-2, сообщает РИА Новости.

Немецкий парламент в среду, 13 ноября, принял законопроект, согласно которому регулируется применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые попадает проект "Северный поток-2", сообщает РИА Новости.Принять законопроект планировали на прошлой неделе, но этого не произошло, поскольку голосование проходило поздно ночью и парламенту не хватило членов собрания для принятия решения. За документ проголосовали 133 депутата при необходимом минимуме в 355 голосов.Российский проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода, которые протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Достроить его планируется к концу 2019 года.