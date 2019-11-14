Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян, выступавший на соревнованиях Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга, был застрелен на юго-западе Москвы. Убийство 40-летнего армянского спортсмена произошло вечером 13 ноября.

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян, выступавший на соревнованиях Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга, был застрелен на юго-западе Москвы. Убийство 40-летнего армянского спортсмена произошло вечером 13 ноября."Накануне вечером он вышел на встречу из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный произвел несколько выстрелов, в том числе в голову, и затем скрылся", – приводит слова своего источника в правоохранительных органах ТАСС.Уже известно, что следственными органами ГСУ по Москве возбуждено уголовное дело в связи с насильственной смертью Боляна. Сообщается также, что трехкратный чемпион мира по тайскому боксу возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций.