В 2020 году все планеты нашей Солнечной системы будут иметь ретроградное движение. Это происходит раз в несколько лет для того, чтобы мы могли пересмотреть все сферы своей жизни, убрали ненужное и произвели генеральную уборку, как в своей голове, так и в окружающем нас мире.

В 2020 году все планеты нашейСолнечной системы будут иметь ретроградное движение. Это происходит раз внесколько лет для того, чтобы мы могли пересмотреть все сферы своей жизни,убрали ненужное и произвели генеральную уборку, как в своей голове, так и вокружающем нас мире."Ретроградная фаза – это движениев обратную сторону, против естественного движения. Это конечно происходит не вбуквальном смысле, а лишь с точки зрения человека, как наблюдателя с позициинахождения на Земле, – поясняет – Все в мире есть энергия. И 2020 год ознаменует эру очищения и подготовки кглавному событию 2020 года – соединению Юпитера и Сатурна, которое произойдет 21декабря. Это происходит раз в 20 лет и предстоящийгод – время поиска новых путей, нестандартных решений и избавления от старых иненужных программ как в социуме, так и в жизни каждого человека. Чтобы мысмогли войти в новую эру свободы на новые 20 лет вперед, необходимо разрушитьстены, что нам мешают. Поэтому 2020 год – это мост в будущее, где нет местафальши, материальной наживе и рабству перед "золотым тельцом".Ретроградный Меркурий17 февраля – 10 марта18 июня -12 июля14 октября – 3 ноябряМеркурий – это первый уровень проработкичувства собственной важности (ЧСВ). Многие люди тратят много энергии для того,чтобы создать важность из того, как они живут, с кем, что делают и так далее. Вэтот период происходит переключение на другие процессы, на которые обычно люди нехотят обращать внимание. Поэтому основная рекомендация в эти периоды – эточувство юмора, как противоположность ЧСВ. Меркурий учит нас смотреть наобстоятельства с обратной стороны. Поэтому умение посмеяться над своимиошибками – лучшее средство. Особенно это касается Рыб и Водолеев в первыйпериод, Рака – во второй, и Весов – в последнюю осеннюю фазу.Ретроградный Марс10 сентября – 14 ноябряМарс, это прежде всего воля,поступки и действие. Находясь в ретро-фазе в знаке зодиака Овен, Марс перестаетконтролировать себя и плюс это окрашивается черной Луной, которая весь 2020 годнаходится в этом знаке. В данный период не избежать ошибок, особенно наэмоциональной почве. Но не забывайте, что мы учимся на ошибках. Так как Марс поклассике астрологии – Бог Войны, то сражаться за свои убеждения – самоеподходящее время, особенно, если вы долго терпели. Разрушить ненужные отношенияи уйти – лучшее время, чтобы это сделать.Ретроградная Венера13 мая – 25 июняВенера – планета любви и благосостояния.Ретроградная фаза – череда разочарований в любви и достатке. Но именно в этотпериод хорошо найти что-то новое, как в отношениях с людьми, так и в средствахсвоего заработка. Находясь в знаке зодиака Близнецы, будет конкретнаяпроработка двуличия. Все люди, которые вели двойную жизнь, обманывали искрывали что-то – получат по заслугам. Как говорится, все тайное станет явным. Помните,что вы получаете того человека в личную жизнь, которого достойны. Для многих,только потеря того, что имеешь, может открыть глаза на вечную тему любви иденег.Ретроградный Юпитер14 мая – 13 сентябряЮпитер – это программа успеха исоциальной востребованности. Находясь весь 2020 год в Козероге, знаке власти и времени,мы весь год (и особенно в этот период) будем пересматривать свою социальнуюзначимость. Но также, необходимо обратить внимание на мир в целом, так какбудут меняться устарелые законы и государственные системы во всем мире. Возможно,приход к власти новых мировых лидеров заставит многих из нас разочароваться всвоей деятельности и искать новые пути своей социальной жизни. Помните, чтобыть успешным и быть счастливым – часто совсем разные понятия.Ретроградный Сатурн11 мая – 29 сентябряСатурн заканчивает в 2020 годусвое трехлетнее движение по знаку зодиака Козерог. Бог кармы и времени, часынашего человечества требуют изменений. Сатурн – это не только государственныйстрой, но и родовые программы. Этот год заставит нас пересмотреть программысвоих родителей, родины, семьи и страны в целом. Возможно, кто-то захочетэмигрировать, развестись после долгого брака, переехать жить в свой собственныйдом или полностью поменять профессию, начав все с чистого листа. Это времяподходит для глобального пересмотра себя и общества, в котором мы живем. Небойтесь начинать заново. Возраст – понятие относительное, поэтому и отношение кнему тоже пора менять.Ретроградный Уран15 августа – 14 января (2021года)Уран – планета независимости исвободы, она находится в знаке зодиака Телец до 2024 года. Мы проходим черезсильнейшую трансформацию материального мира. Телец – знак Земли и всего, чтосвязано с потребностями человека. Мир будущего – это финансовая революция иполная свобода как перемещения, так и потребления земных ресурсов. Находясь всамом начале пути по знаку зодиака Телец, Уран во время ретроградного движенияубирает все ненужное и старое, что касается быта человека, его отношению кприроде, питанию и даже внешнему виду. Постепенно создаются новые предпосылкичеловека будущего. В этот период вы можете почувствовать насколько застряли встаром времени или наоборот, увидеть прогресс как в отношении себя, так исвоего быта. Начните хотя бы разделять мусор и замените временно автомобиль навелосипед. Все изменения – это прежде всего ваше отношение к миру вокруг.Ретроградный Нептун23 июня – 29 ноябряНептун находится в знаке зодиакаРыб до 2025 года, прокачивает у нас вопросы веры. Возможно именно к 2025 годувозникнет новая религия или даже, как пишут многие эзотерики, сейчас рождаютсялюди со сверхспособностями, просветленные, которые в будущем создадут совершенноновое общество людей. Время покажет. Период ретроградности – прежде всеговозможность заглянуть внутрь своей души. Понять, во имя чего я живу? На чтонадеюсь? Во что верю? В этот период хорошо заняться медитацией, йогой, пройтивипассану (практику молчания), записаться на курс психологии, поработатьволонтером на благотворительных мероприятиях или просто сделать пожертвованиетем, кто больше всего нуждается в этом. Посетите приют бездомных животных илиусыновите ребенка из детского дома. Ведь чужих детей не бывает!Ретроградный Плутон25 апреля – 4 октябряНаходясь 15 лет в знаке зодиакаКозерог, до 2023 года Плутон, как планета поколений, создает условия для формированиянового экономического строя и политической системы. Это планета чистки "раковыхклеток", как в системе государства, так и отдельно взятого человека. В периодретроградности повышается "ядерная" плутоническая энергия и ненужное"вырезается" само собой. В этот период легко попасть под влияние различных темныхвраждующих группировок, сект, мошенников. Добро и зло существуют с началасотворения мира. Это период их борьбы и конфликта, как открытой войны всоциуме, так и в душе каждого человека. Чтобы не попасть в этот период в"кармическую мясорубку", займитесь своими отрицательными качествами. Избавьтесьот зависимостей, например, курения. Проработайте свою темную сторону. Чего выбоитесь больше всего? Почему? Шагайте смело в свой страх. Только так его можнопобедить и вырезать как "раковую клетку". Помните, что самое темное время сутоквсегда перед рассветом. Ничего не бойтесь!