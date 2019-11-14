В 2020 году все планеты нашей
Солнечной системы будут иметь ретроградное движение. Это происходит раз в
несколько лет для того, чтобы мы могли пересмотреть все сферы своей жизни,
убрали ненужное и произвели генеральную уборку, как в своей голове, так и в
окружающем нас мире.
В 2020 году все планеты нашей
Солнечной системы будут иметь ретроградное движение. Это происходит раз в
несколько лет для того, чтобы мы могли пересмотреть все сферы своей жизни,
убрали ненужное и произвели генеральную уборку, как в своей голове, так и в
окружающем нас мире.
"Ретроградная фаза – это движение
в обратную сторону, против естественного движения. Это конечно происходит не в
буквальном смысле, а лишь с точки зрения человека, как наблюдателя с позиции
нахождения на Земле, – поясняет – Все в мире есть энергия. И 2020 год ознаменует эру очищения и подготовки к
главному событию 2020 года – соединению Юпитера и Сатурна, которое произойдет 21
декабря. Это происходит раз в 20 лет и предстоящий
год – время поиска новых путей, нестандартных решений и избавления от старых и
ненужных программ как в социуме, так и в жизни каждого человека. Чтобы мы
смогли войти в новую эру свободы на новые 20 лет вперед, необходимо разрушить
стены, что нам мешают. Поэтому 2020 год – это мост в будущее, где нет места
фальши, материальной наживе и рабству перед "золотым тельцом".
Ретроградный Меркурий
17 февраля – 10 марта
18 июня -12 июля
14 октября – 3 ноября
Меркурий – это первый уровень проработки
чувства собственной важности (ЧСВ). Многие люди тратят много энергии для того,
чтобы создать важность из того, как они живут, с кем, что делают и так далее. В
этот период происходит переключение на другие процессы, на которые обычно люди не
хотят обращать внимание. Поэтому основная рекомендация в эти периоды – это
чувство юмора, как противоположность ЧСВ. Меркурий учит нас смотреть на
обстоятельства с обратной стороны. Поэтому умение посмеяться над своими
ошибками – лучшее средство. Особенно это касается Рыб и Водолеев в первый
период, Рака – во второй, и Весов – в последнюю осеннюю фазу.
Ретроградный Марс
10 сентября – 14 ноября
Марс, это прежде всего воля,
поступки и действие. Находясь в ретро-фазе в знаке зодиака Овен, Марс перестает
контролировать себя и плюс это окрашивается черной Луной, которая весь 2020 год
находится в этом знаке. В данный период не избежать ошибок, особенно на
эмоциональной почве. Но не забывайте, что мы учимся на ошибках. Так как Марс по
классике астрологии – Бог Войны, то сражаться за свои убеждения – самое
подходящее время, особенно, если вы долго терпели. Разрушить ненужные отношения
и уйти – лучшее время, чтобы это сделать.
Ретроградная Венера
13 мая – 25 июня
Венера – планета любви и благосостояния.
Ретроградная фаза – череда разочарований в любви и достатке. Но именно в этот
период хорошо найти что-то новое, как в отношениях с людьми, так и в средствах
своего заработка. Находясь в знаке зодиака Близнецы, будет конкретная
проработка двуличия. Все люди, которые вели двойную жизнь, обманывали и
скрывали что-то – получат по заслугам. Как говорится, все тайное станет явным. Помните,
что вы получаете того человека в личную жизнь, которого достойны. Для многих,
только потеря того, что имеешь, может открыть глаза на вечную тему любви и
денег.
Ретроградный Юпитер
14 мая – 13 сентября
Юпитер – это программа успеха и
социальной востребованности. Находясь весь 2020 год в Козероге, знаке власти и времени,
мы весь год (и особенно в этот период) будем пересматривать свою социальную
значимость. Но также, необходимо обратить внимание на мир в целом, так как
будут меняться устарелые законы и государственные системы во всем мире. Возможно,
приход к власти новых мировых лидеров заставит многих из нас разочароваться в
своей деятельности и искать новые пути своей социальной жизни. Помните, что
быть успешным и быть счастливым – часто совсем разные понятия.
Ретроградный Сатурн
11 мая – 29 сентября
Сатурн заканчивает в 2020 году
свое трехлетнее движение по знаку зодиака Козерог. Бог кармы и времени, часы
нашего человечества требуют изменений. Сатурн – это не только государственный
строй, но и родовые программы. Этот год заставит нас пересмотреть программы
своих родителей, родины, семьи и страны в целом. Возможно, кто-то захочет
эмигрировать, развестись после долгого брака, переехать жить в свой собственный
дом или полностью поменять профессию, начав все с чистого листа. Это время
подходит для глобального пересмотра себя и общества, в котором мы живем. Не
бойтесь начинать заново. Возраст – понятие относительное, поэтому и отношение к
нему тоже пора менять.
Ретроградный Уран
15 августа – 14 января (2021
года)
Уран – планета независимости и
свободы, она находится в знаке зодиака Телец до 2024 года. Мы проходим через
сильнейшую трансформацию материального мира. Телец – знак Земли и всего, что
связано с потребностями человека. Мир будущего – это финансовая революция и
полная свобода как перемещения, так и потребления земных ресурсов. Находясь в
самом начале пути по знаку зодиака Телец, Уран во время ретроградного движения
убирает все ненужное и старое, что касается быта человека, его отношению к
природе, питанию и даже внешнему виду. Постепенно создаются новые предпосылки
человека будущего. В этот период вы можете почувствовать насколько застряли в
старом времени или наоборот, увидеть прогресс как в отношении себя, так и
своего быта. Начните хотя бы разделять мусор и замените временно автомобиль на
велосипед. Все изменения – это прежде всего ваше отношение к миру вокруг.
Ретроградный Нептун
23 июня – 29 ноября
Нептун находится в знаке зодиака
Рыб до 2025 года, прокачивает у нас вопросы веры. Возможно именно к 2025 году
возникнет новая религия или даже, как пишут многие эзотерики, сейчас рождаются
люди со сверхспособностями, просветленные, которые в будущем создадут совершенно
новое общество людей. Время покажет. Период ретроградности – прежде всего
возможность заглянуть внутрь своей души. Понять, во имя чего я живу? На что
надеюсь? Во что верю? В этот период хорошо заняться медитацией, йогой, пройти
випассану (практику молчания), записаться на курс психологии, поработать
волонтером на благотворительных мероприятиях или просто сделать пожертвование
тем, кто больше всего нуждается в этом. Посетите приют бездомных животных или
усыновите ребенка из детского дома. Ведь чужих детей не бывает!
Ретроградный Плутон
25 апреля – 4 октября
Находясь 15 лет в знаке зодиака
Козерог, до 2023 года Плутон, как планета поколений, создает условия для формирования
нового экономического строя и политической системы. Это планета чистки "раковых
клеток", как в системе государства, так и отдельно взятого человека. В период
ретроградности повышается "ядерная" плутоническая энергия и ненужное
"вырезается" само собой. В этот период легко попасть под влияние различных темных
враждующих группировок, сект, мошенников. Добро и зло существуют с начала
сотворения мира. Это период их борьбы и конфликта, как открытой войны в
социуме, так и в душе каждого человека. Чтобы не попасть в этот период в
"кармическую мясорубку", займитесь своими отрицательными качествами. Избавьтесь
от зависимостей, например, курения. Проработайте свою темную сторону. Чего вы
боитесь больше всего? Почему? Шагайте смело в свой страх. Только так его можно
победить и вырезать как "раковую клетку". Помните, что самое темное время суток
всегда перед рассветом. Ничего не бойтесь!