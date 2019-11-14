Стали известны новые обстоятельства дела об убийстве в Петербурге аспирантки Анастасии Ещенко, которую застрелил ее сожитель, 63-летний доцент исторического факультета СПбГУ Олег Соколов.

Стали известны новые обстоятельства дела об убийстве в Петербурге аспирантки Анастасии Ещенко, которую застрелил ее сожитель, 63-летний доцент исторического факультета СПбГУ Олег Соколов.По информации издания "Фонтанка", смерть девушки наступила во сне. До этого считалось, что историк застрелил ее из обреза малокалиберной винтовки во время конфликта. Однако по уточненной информации, после громкой ссоры Анастасия легла спать, а Соколов четыре раза выстрелил ей в висок.Трагедия произошла 7 ноября. 9 ноября мужчину в состоянии алкогольного опьянения вытащили из Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки. Голову убитой нашли в его квартире, а туловище — в реке Екатерингофке, куда его отнесло течением из Мойки.11 ноября Олегу Соколову было официально предъявлено обвинение в убийстве, сейчас он находится в СИЗО. На допросе обвиняемый рассказал, что причиной убийства стал конфликт из-за ревности аспирантки к его детям от предыдущих браков. По его словам, девушка в какой-то момент превратилась "в чудовище из сказки". В дальнейшем он планировал совершить самоубийство в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.Ранее о подробностях произошедшего между Соколовым и Ещенко конфликта рассказала в программе "Прямой эфир" соседка историка Ангелина. Стена ее комнаты примыкает к стене квартиры, где произошло убийство. В ту роковую ночь она сидела у стола и частично слышала то, что происходило у соседей.По ее словам, скандал был громким. Женщина назвала (предположительно) Соколова "ублюдком", а мужчина в ответ стал кричать, что она "неблагодарная тварь". После этого были слышны сильные удары, как будто кого-то кидали о стену. Соседка рассказала, что у нее в тот момент даже "сотрясалась комната".