Великий князь Георгий Романов попал в дорожно-транспортное происшествие в Санкт-Петербурге. В настоящее время он находится в больнице. Потомок царской семьи прибыл в северную столицу, чтобы принять участие в культурном форуме.

Великий князь Георгий Романов попал в дорожно-транспортное происшествие в Санкт-Петербурге. В настоящее время он находится в больнице.Как сообщает "Пятый канал", потомок царской семьи прибыл в северную столицу, чтобы принять участие в культурном форуме. Микроавтобус, в котором ехал Георгий Романов, перевернулся на Синопской набережной. Данный момент попал на камеры видеонаблюдения. Фотографии происшествия опубликованы в одной из групп социальной сети "ВКонтакте".В аварии никто не пострадал, но Георгий Романов доставлен в больницу для более детальной оценки его состояния. По словам главы канцелярии Дома Романовых Александра Закатова, князь находился на переднем сиденье микроавтобуса и не пострадал по чистой случайности, сообщает "Интерфакс". Если бы транспортное средство занесло в другую сторону, оно могло упасть в Неву.Георгий Михайлович Романов является потомком и наследником царского дома по линии матери. В настоящее время ему 38 лет. Князь награжден множественными российскими и иностранными династическими орденами.