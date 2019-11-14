Пианистка узнала о том, что у ее бывшего мужа возникли проблемы со здоровьем. Виталина Цымбалюк-Романовская решила бросить все свои дела и отправиться к актеру.

Пианисткаузнала о том, что у ее бывшего мужа возникли проблемы со здоровьем. ВиталинаЦымбалюк-Романовская решила бросить все свои дела и отправиться к актеру.Звезда помнит все гастрономические предпочтениясвоего экс-избранника, за которым ухаживала долгие годы. Одним из таковыхявляется знаменитый клюквенный компот ее мамы, которым ВиталинаЦымбалюк-Романовская потчевала режиссера. По ее мнению, не помешает 84-летнемуДжигарханяну в больнице и домашний наваристый бульон.Материал дополняется