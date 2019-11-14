Пианистка
узнала о том, что у ее бывшего мужа возникли проблемы со здоровьем. Виталина
Цымбалюк-Романовская решила бросить все свои дела и отправиться к актеру.
Пианистка
узнала о том, что у ее бывшего мужа возникли проблемы со здоровьем. Виталина
Цымбалюк-Романовская решила бросить все свои дела и отправиться к актеру.
Звезда помнит все гастрономические предпочтения
своего экс-избранника, за которым ухаживала долгие годы. Одним из таковых
является знаменитый клюквенный компот ее мамы, которым Виталина
Цымбалюк-Романовская потчевала режиссера. По ее мнению, не помешает 84-летнему
Джигарханяну в больнице и домашний наваристый бульон.
Материал дополняется