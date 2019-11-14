Российским дачникам разрешат не приезжать на общие собрания, а голосовать онлайн. Соответствующие поправки в закон готовит Минэкономразвития.

На сегодняшний день любое решение общего собрания правомочно, если проголосовали не менее 50% членов садоводческого или огороднического товарищества, но собрать такое количество голосов часто невозможно.Голосование через Интернет облегчит принятие важных решений. Опросы показали, что большинство дачников, включая пенсионеров, являются интернет-пользователями и смогут проголосовать онлайн.Поправки планируется внести в следующем году, пишет "Российская газета".Голосование будет проводиться через личный кабинет, куда пользователь будет заходить под своим логином и паролем, - это исключит возможность накруток голосов. Минэкономразвития ведет разработку социальной сети для дачников, объединенной с сервисами электронного правительства.