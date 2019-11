В рамках премии были названы лучшие проекты по дизайну.

Восьмого ноября в дизайн-отеле Hilton Lake Como состоялась церемония награждения лауреатов международной премии "Best for Life Design-2019". На деловой части мероприятия, были представлены лучшие проекты компаний в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна, с целью создания коллабораций и нетворкинга. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе: Италии, России, Белоруссии, Казахстана, Грузии и др.В рамках мероприятия, состоялся бизнес-завтрак и авторская лекция с почетным экспертом Премии и мировой звездой дизайна Каримом Рашидом. Карим поделился самыми актуальными трендами, рассказал о собственном видении дизайна будущего и современного визуального искусства: "Я рад принять участие в Форуме и Премии "Best for Life Design". Очень важно, иметь среди партнёров такие организации, которые содействуют развитию дизайна, как такого инструмента, который формирует наше будущее и культуру. Хороший дизайн должен стремиться к оригинальности и функциональности, потому что дизайн - для ежедневной жизни. Совместно, мы должны искать новые языки, семантику, эстетику, материалы и параметры поведения. Именно так, мы меняем мир"Завершением официальной части, стала церемония награждения лауреатов премии "Best for Life Award – 2019". Участники были оценены профессиональными экспертами и награждены престижной премией "Best for Life Design Award" более чем в 50 номинациях по двум направлениям: первое - Spaces&Places: дизайн среды, архитектура, интерьеры, рабочее пространство, ритейл, ландшафтный дизайн, арт-объекты & перфоманс, Выставочное пространство и павильоны; второе - Silver Line: предметный дизайн, мебель и свет, упаковка, коммуникационный дизайн, интерфейс, мобильные приложения, электроника, экодизайн.Грамотно разработанное пространство, повышает социальное взаимодействие, устанавливает чувство единства и безопасности между людьми, находящимися в нем. Эстетическая ценность локации, осуществляемая дизайнером интерьера, способна значительно влиять на настроение человека. "Главным архитектором ЖК "Династия" является покупатель: проект комплекса создан "под его диктовку". Наша профессиональная задача - это объединить все требования, предъявляемые аудиторией, в единую органичную экосистему. На всех ее уровнях выдержан принцип "бизнес-класс без компромиссов": в дизайн-концепции экстерьера и интерьеров, организации приватного паркового пространства внутри домов, в квартирографии, где реализована технология гибких планировочных решений", - рассказывает лауреат, коммерческий директор Sezar Group Ольга Барабанова.Гендиректор KR Properties Сергей Матюхин прокомментировал свою награду: "Авторский дом Roza Rossa, по проекту Пьеро я Лиссони с сервисными апартаментами под управлением Metropol, абсолютно точно будет Best for Life".На государственном уровне, произошли серьёзные изменения, сделаны важные шаги по сохранению исторических памятников русской архитектуры. Но возникает вопрос: почему мы пытаемся сохранять прошлые достижения, но не дорожим тем, что создаётся в наше время? Ведь сегодняшний день для наших потомков станет прошлым, в котором будут цениться его художественные достижения."С момента своего создания, в 2010 году наша компания предложила прорывной подход к проектированию жилья – метод функционального проектирования, который воплотился в авторском сегменте smart. За 7 лет компания наработала портфель из 10 проектов. Причем проекты не просто реализовывались, но и эволюционировали: за несколько лет на рынок вышло 3 поколения smart-домов, каждое из них – более совершенное и прогрессивное по сравнению с предыдущим. Такой невероятный темп качественного развития, отличительная черта компании, выделяющая ее на российском рынке, и, позволяющая сохранять свое лидерство", - объясняет успех проекта, директор по маркетингу LEGENDA Intelligent Development Всеволод Глазунов.Дизайн – это не просто благоустройство пространства. Он может стать важной частью маркетинговой стратегии бизнеса, так как внешний вид имеет решающее значение для брендинга. "Мы заботимся о том, чтобы гостям наших магазинов было ещё удобнее совершать покупки. Дизайн новой концепции учитывает все самые актуальные тренды в ритейле и покупательских предпочтениях. Уверена, что более эргономичная внутренняя архитектура, дружелюбный дизайн и уютная атмосфера в магазинах будут приносить удовольствие от покупок. Очень рады получить признание Best for Life и будем продолжать совершенствоваться, чтобы радовать гостей наших магазинов и делать их жизнь лучше", - также отметила победу компании, директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети "Пятёрочка" Татьяна Степанова.Лауреатами премии в этом году также стали: Barvikha Hotel & Spa, сеть магазинов парфюмерии и косметики Л∎Этуаль, авторский дом Roza Rossa KR Properties, Сибирь Девелопмент, YNinterior, New Art international design school, Русский нестандарт, ENHEL Wellness Spa Dome, ORBI GROUP, ПАО КБ "Восточный", ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь", студия мебели ODINGENIY, Проект "Визуал наповал", сеть салонов БИНООПТИКА, торговая сеть "Пятёрочка", ГК "А-100 Девелопмент", сеть салонов маникюра и педикюра "Пальчики", LEGENDA Intelligent Development, Торговая сеть "Перекресток", ГК "Пионер", Sezar Group, ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни", Суши Wok, транспортная компания "ПЭК", бренд SANITA LUXE, ООО "УК "Развитие" девелопер проекта семейный квартал "МИР Митино".Организатор Премии - Фонд "Социальные проекты и программы". Премия прошла при экспертной поддержке представителей: союза дизайнеров России, РБК Недвижимость, МОА "Союз Дизайнеров", Высшей школы брендинга.Юридический партнер Премии – юридическая компания "Варшавский и партнеры". Организационный партнер церемонии - Event-агентство "Happy moments collector" в лице Надежды Мироновой.Best for Life design Forum & Award является одним из крупнейших международных конкурсов в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна. Руководствуясь принципом объединения креативной и деловой среды, Премия предоставляет уникальную платформу для дизайнеров и компаний, которые вместе формируют новый взгляд на потенциал развития форм и концепций реализации пространства. Лучшие проекты, кейсы и услуги по всему миру, награждаются премией Best for Life: символом превосходства в архитектуре, дизайне и визуальных коммуникаций.