Занятия в Амурском колледже, где утром 14 ноября один из студентов произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья по своим сверстникам, временно приостановлены. 19-летний стрелявший и один из учеников погибли. Трое студентов получили ранения. Им оказана вся необходимая помощь. Состояние одного ученика оценивается как тяжелое.

Занятия в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где утром 14 ноября один из студентов произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья по своим сверстникам, временно приостановлены. 19-летний стрелявший и один из учеников погибли. Трое студентов получили ранения. Им оказана вся необходимая помощь. Состояние одного ученика оценивается как тяжелое. Сейчас учащиеся, свидетели происшествия, дают показания следователям. С ними также работают психологи.По предварительным данным, ЧП в колледже Благовещенска случилось из-за конфликта одного из студентов со сверстниками. Над ним издевались одногруппники. Заведено уголовное дело по пунктам "а", "и", части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений"), что телеканалу "Россия 24" сообщили в МВД области. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить систему охраны в амурском колледже. Назначены необходимые экспертизы.По предварительным данным, преподаватель выставил студента из аудитории за опоздание. После этого тот открыл огонь из пятизарядного ружья по учащимся колледжа.