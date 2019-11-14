Бывший главный тренер Монако Тьерри Анри стал наставником клуба высшей лиги США и Канады (MLS) Монреаль Импакт. Об этом сообщил официальный сайт канадской команды.

Бывший главный тренер "Монако" Тьерри Анри стал наставником клуба высшей лиги США и Канады (MLS) "Монреаль Импакт". Об этом сообщил официальный сайт канадской команды.42-летний французский специалист заключил контракт сроком на два года с возможностью его продления. Детали соглашения пока не разглашаются.Welcome to Montreal @ThierryHenry !