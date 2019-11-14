Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал сольник Аллы Пугачевой в Минске. По мнению эксперта, Примадонна выглядела жалко.

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал сольник Аллы Пугачевой в Минске. По мнению эксперта, Примадонна выглядела жалко.Сергей Соседов убежден, что Алле Пугачевой больше не следует появляться на сцене. Музыкальный критик видел концерт Примадонны, который та недавно дала в Минске в честь своего юбилея. Он назвал его жалким зрелищем. "На это невозможно смотреть, больно на это смотреть. Она еле стоит. За воздух держится. Задыхается, не поет, а говорит песню, а мне больно и плохо. Мне кажется, что я сейчас упаду в обморок", – заявил Сергей Соседов в эфире латвийской радиостанции Baltkom.12 Ноя 2019 в 10:10 PSTМатериал дополняется