Сергей Половец, который обвиняется по делу о призывах к экстремистской деятельности, а также угрозе судье Тверского районного суда, отпущен под подписку о невыезде. Ранее сообщалось, что мужчина признал свою вину и заявил о готовности полностью сотрудничать со следствием.

Сергей Половец, который обвиняется по делу о призывах к экстремистской деятельности, а также угрозе судье Тверского районного суда, отпущен под подписку о невыезде.Ранее сообщалось, что мужчина признал свою вину и заявил о готовности полностью сотрудничать со следствием. Сергея Половца задержали 11 ноября вместе с Алексеем Вересовым, который является фигурантом идентичного дела. Кроме того, в среду, 13 ноября, во Внукове был задержан еще один обвиняемый в угрозах судье.По словам адвоката Половца Леонида Соловья, его подзащитного отпустили под подписку о невыезде. Юрист отметил, что обвиняемый отказался от его защиты, а также от предыдущего адвоката Григория Червонного. Сергей Половец будет сотрудничать с адвокатом от следствия, который помог составить ему на пятнадцать листов признательные показания, сообщает "Интерфакс".Второго обвиняемого Алексея Вересова 13 ноября арестовали сроком на два месяца.