Они заплатили сотни тысяч за фитнес премиум-класса, но бегать приходится по судам. В Москве внезапно закрылись несколько спортклубов известной сети Dr. Loder. Сотрудники жалуются на долги по зарплате, а обманутые клиенты, которым до последнего продолжали продавать абонементы, пытаются вернуть свои деньги.

Они заплатили сотни тысяч за фитнес премиум-класса, но бегать приходится по судам. В Москве внезапно закрылись несколько спортклубов известной сети "Dr. Loder". Сотрудники жалуются на долги по зарплате, а обманутые клиенты, которым до последнего продолжали продавать абонементы, пытаются вернуть свои деньги.На Остоженке внезапно закрылся флагманский фитнес-клуб сети "Dr. Loder". Но деньги за абонементы, стоимость которых доходила до двухсот пятидесяти тысяч, возвращать никто не собирается."Они не отвечают на звонки, не отвечают на письма. То есть после моего заявления я направил им электронное письмо, ответа на который не получил", — сообщил Григорий Балашов, пострадавший.Закрытие объяснили ремонтом. Хотя на самом деле сеть просто задолжала за аренду — больше пяти миллионов. Бывшим клиентам, договоры с которыми разбросаны по углам, предложили написать заявление о переводе в другие филиалы."У компании, к сожалению, сложные времена", — говорит женщина.Посёлок Заречье. Здесь тоже недавно работал "Dr. Loder". В какой-то момент его сотрудники начали предлагать клиентам льготные абонементы."Они сказали, вы знаете, у нас с мая подорожание, надо срочно вот покупать, бежать, лететь, я приехала, подумала — да, действительно, цена была привлекательной для данного фитнес-клуба. Ну и, скажем так, повелась", — поведала Валерия Юрьева, пострадавшая.А через два дня клуб закрылся. И тоже всё объяснили ремонтом. Деньги тоже не вернули."Вот уже прошло полгода, денег на моем счете – нет", — сообщила девушка.Среди пострадавших и сотрудники терпящей крах фитнес-империи. Долги по зарплате исчисляются миллионами."Год уже как я там не работаю, зарплату ни копейки не выплатили", — пожаловался Михаил Бондацкий, спортивный тренер.А ведь еще несколько лет назад будущее "Dr. Loder" казалось безоблачным — премиум-класс, VIP-клиенты, роскошные вечеринки."Я надеюсь, что мы в принципе на правильном пути, клуб с каждым месяцем становится всё лучше и лучше", — рассказывал общественности в 2013 году Александр Павлов, генеральный директор сети фитнес-клубов "Dr.Loder".Но лучше клуб так и не стал: пока одни филиалы закрываются, клиентов зазывают в новые. В этом офисе торгуют абонементами в ещё не построенный центр: "У вас есть уникальная возможность приобрести по скидке 60%".Четырёхэтажный фитнес-клуб на две тысячи посетителей обещают открыть в январе, хотя работы далеки от завершения.Вот это, очевидно, помещение, где предполагалось сделать бассейн. Однако, несмотря на рабочее время, здесь нет света, нет рабочих и, соответственно, не производится никаких строительных работ.Ответственные за стройку гостям явно не рады."Мы хотели узнать, на какой стадии работы? — Выключите, пожалуйста, камеру, выключайте!"Возвращаемся в офис продаж — уже не под видом клиентов, а как съёмочная группа. На глазах менеджера появляются слёзы — ей самой не платят уже два месяца"Я просто сижу и жду, потому что мне некуда больше пойти, потому что у меня, черт возьми, сидит ипотека, за которую я не могу заплатить, потому что мне здесь не дают денег!", — рассказала Виктория Чернецкая, менеджер по продажам фитнес-клуба "Dr.Loder"."Мы находимся на самой крутой тусовке — на закрытии летнего сезона в "Dr.Loder Остоженка"! – из рекламы.Похоже, последние годы элитный клуб работал по принципу пирамиды — деньгами новых клиентов гасили старые долги. И вот схема дала сбой. В ближайшее время "Dr.Loder" ждёт сразу несколько судебных разбирательств.